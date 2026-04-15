El Alto: Suspenden viajes hacia Cochabamba y Santa Cruz por bloqueos en Parotani

La Terminal Metropolitana de El Alto anunció la suspensión temporal de los viajes hacia los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, debido a un bloqueo registrado en el sector del puente de Parotani.

Mediante un comunicado oficial, se informó que la medida busca precautelar la seguridad de los pasajeros ante la imposibilidad de circulación en esa ruta.

“Se suspenden los viajes (…) debido al bloqueo de vía en el puente de Parotani, recomendamos a nuestros usuarios tomar precauciones antes de viajar a estos destinos”, señala el pronunciamiento.

La disposición rige de manera temporal y afecta a una de las principales conexiones terrestres del país, utilizada por cientos de pasajeros diariamente.

Desde la administración de la terminal exhortaron a la población a mantenerse informada sobre la evolución del conflicto y verificar el estado de las rutas antes de programar sus desplazamientos.

El comunicado fue emitido este 15 de abril de 2026, en medio de complicaciones en la transitabilidad que continúan afectando el transporte interdepartamental.

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