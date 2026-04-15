Tragedia en Apolo: 11 heridos siguen internados, tres en terapia intensiva

Tras el trágico accidente ocurrido en la ruta Apolo–La Paz, la ministra de Salud, Marcela Flores, realizó una inspección en el hospital Nuestra Señora de la Paz, en la zona de Llojeta, donde se encuentran internados varios de los heridos, confirmando que 11 pacientes reciben atención médica, tres de ellos en terapia intensiva.

“Tenemos 11 pacientes internados, tres en la unidad de terapia intensiva y ocho en diferentes salas. Los pacientes en sala están estables y los de terapia están siendo evaluados permanentemente”, informó la autoridad, quien destacó que todos han sido sometidos a estudios complementarios para definir su tratamiento.

Sobre los casos más delicados, precisó que dos pacientes en terapia intensiva se encuentran relativamente estables, mientras que uno presenta un cuadro de mayor gravedad, aunque bajo atención especializada.

En medio de cuestionamientos por la atención inicial, familiares denunciaron la falta de ambulancias, lo que obligó a trasladar a algunos heridos en vehículos particulares. Al respecto, la ministra explicó que existieron coordinaciones entre distintas instancias y confirmó que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ya fue activado para cubrir la atención médica.

“Por el momento tienen todo cubierto con el SOAT. Vamos a coordinar para apoyar con lo que se requiera adicionalmente”, afirmó.

Por su parte, el director del hospital, Ramiro Arraya, aseguró que los pacientes fueron atendidos desde su llegada con personal especializado.

“La mayoría son politraumatizados, con fracturas que en algunos casos no requieren cirugía. Sin embargo, hay un paciente que podría necesitar una intervención por un trauma grave”, explicó.

Mientras tanto, el accidente continúa generando repercusiones. Sectores del transporte de los Yungas responsabilizan al mal estado de la carretera por el hecho, denunciando falta de mantenimiento y condiciones peligrosas como lodo, baja visibilidad y ausencia de obras de drenaje.

Asimismo, se informó que el conductor del vehículo no ha sido ubicado hasta el momento, presuntamente por temor tras el accidente.

El hecho dejó al menos seis personas fallecidas y 17 heridos, generando escenas de desesperación entre los familiares, varios de los cuales viajaron desde Apolo hasta La Paz para acompañar a sus seres queridos en su recuperación.

Entre lágrimas, los familiares relatan la gravedad de las lesiones.

“Mi hermano tiene tres fracturas, en las costillas, el brazo y la columna”, contó uno de ellos, reflejando el impacto del siniestro.

Las autoridades aseguran que se mantendrá el seguimiento a los pacientes y no descartan brindar apoyo adicional, mientras crecen las demandas por mejores condiciones en las carreteras para evitar nuevas tragedias.

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