TED Oruro: Todo listo para la segunda vuelta de gobernadores

El departamento de Oruro ingresa a la fase decisiva rumbo a la segunda vuelta subnacional de este domingo, con el inicio del silencio electoral y la activación del auto de buen gobierno.

Las autoridades electorales confirmaron que todo el material ya se encuentra listo para ser distribuido en todo el departamento.

Despliegue de maletas electorales

El presidente del Tribunal Electoral informó que las maletas electorales comenzarán a ser despachadas desde el viernes, en un operativo coordinado con la Policía y las Fuerzas Armadas.

“Las maletas están listas y serán enviadas desde las 08:30 para garantizar su llegada oportuna”, señaló.

Cobertura en zonas alejadas

Uno de los mayores retos logísticos será el traslado del material a los asientos electorales más alejados, como la región de Sajama, en frontera con Chile.

Las autoridades aseguraron que se prevé llegar a todos los puntos habilitados sin contratiempos.

Particularidades del proceso

En esta jornada electoral, algunos municipios tendrán una dinámica especial. En Curahuara de Carangas y Turco, los votantes recibirán dos papeletas, una para elegir gobernador y otra para asambleísta departamental, debido a un empate técnico registrado previamente.

Candidatos en carrera

La segunda vuelta en Oruro enfrenta a los candidatos Edgar Sánchez, de la Alianza Jach’a, quien obtuvo el mayor porcentaje en la primera vuelta, y Óscar Chambi, de Alianza Patria Oruro.

Capacitación y padrón electoral

El Tribunal Electoral informó que continúa la capacitación de jurados electorales, tanto en la capital como en áreas rurales, proceso que se extenderá hasta el sábado.

En total, 359.376 ciudadanos están habilitados para emitir su voto en el departamento.

Jornada electoral

Las urnas se abrirán desde tempranas horas del domingo, en una jornada que será clave para definir a la nueva autoridad departamental.

Oruro se prepara así para una elección marcada por el despliegue logístico y el cumplimiento de las restricciones electorales vigentes.

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