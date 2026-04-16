Silencio electoral, capacitaciones y multas: Santa Cruz se alista para el balotaje

A partir de la medianoche de este jueves, el departamento de Santa Cruz ingresa formalmente en el periodo de silencio electoral previo al balotaje. Según explicó la vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Yajaira San Martín, esta medida rige 72 horas antes de la jornada de votación para garantizar una reflexión libre de presiones.

En este lapso, candidatos, partidos políticos y medios de comunicación tienen estrictamente prohibido realizar cualquier acto de campaña o propaganda proselitista. "Los candidatos y organizaciones políticas, además de medios de comunicación deben abstenerse de realizar campañas electorales en favor de algún candidato", enfatizó la autoridad.

Capacitación y sanciones para jurados

El organismo electoral se encuentra en la etapa final de instrucción para las 53.772 personas que fueron sorteadas para administrar las mesas de sufragio. San Martín indicó que las capacitaciones se realizan de forma permanente en puntos estratégicos como el Colegio de Contadores y el coliseo de la Villa Primero de Mayo, entre otros.

El cumplimiento de esta labor ciudadana es de carácter obligatorio, toda vez que el periodo para presentar excusas legales venció el pasado martes.

"Ante la no asistencia o que abandone la mesa antes de las ocho horas de trabajo, el jurado electoral tendrá una sanción de Bs. 1.650", advirtió la vocal.

Transparencia y logística tecnológica

Para asegurar la fluidez de la información el domingo 19 de abril, el TED presentará el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) ante los delegados de las organizaciones en pugna. La vocal destacó que el Sirepre es una función "elemental y esencial para que el domingo se puedan dar los resultados del proceso electoral".

Este viernes por la tarde se llevará a cabo una reunión técnica con los delegados y/o candidatos a gobernador y vicegobernadora para transparentar la logística del proceso. En este encuentro, también se abordará el rol de los delegados y el protocolo de juzgamiento de actas.

Restricciones y permisos de circulación

Silencio Electoral: Vigente desde las 00:00 horas de este jueves.

Vigente desde las 00:00 horas de este jueves. Permisos de Circulación: Mañana es el último día para solicitar pases extraordinarios de tránsito vía digital.

Mañana es el último día para solicitar pases extraordinarios de tránsito vía digital. Multas: Bs 1.650 por inasistencia o abandono de funciones de los jurados.

Bs 1.650 por inasistencia o abandono de funciones de los jurados. Presentación Técnica: viernes a las 17:00 horas con delegados de ambas fuerzas políticas.

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