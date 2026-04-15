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Uno decide

Juan Pablo Velasco apuesta por un multitudinario cierre de campaña en la capital cruceña

Asambleístas electos y simpatizantes acompañarán al candidato en la última etapa antes de la prohibición de actos proselitistas.

Ximena Rodriguez

15/04/2026 18:58

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La agrupación Libre ha puesto en marcha una logística de gran alcance para marcar presencia en las zonas más estratégicas de Santa Cruz de la Sierra. Esta movilización busca exhibir la fortaleza y apoyo de sus simpatizantes mediante una concentración masiva que comenzó a media tarde en la capital.

Juan Pablo Velasco y Paola Aguirre lideran este encuentro masivo con el objetivo de afianzar su propuesta gubernamental ante una multitud de ciudadanos. La jornada contará con el respaldo de asambleístas electos, quienes acompañarán a la dupla en este esfuerzo final por consolidar el voto ciudadano.

Rumbo al silencio electoral

El evento culmina con un evento musical diseñado para captar la atención de los indecisos en las horas previas a la veda proselitista. Con esta demostración de fuerza, los candidatos de Libre pretenden sellar su compromiso democrático antes de que el departamento ingrese en el silencio electoral.

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