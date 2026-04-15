Así puedes prevenir la fiebre amarilla tras muerte confirmada en Santa Cruz

La fiebre amarilla se mantiene como una amenaza latente debido a su capacidad de generar cuadros clínicos de extrema gravedad, como el caso de una persona en Santa Cruz que falleció por esta enfermedad. Al ser una patología viral sin un tratamiento curativo específico, la prevención se convierte en el único escudo real para la población.

El poder de la inmunización biológica

Según expertos, la herramienta más potente contra este virus es la vacunación, la cual otorga una protección permanente tras una única dosis. Este fármaco biológico comienza a ser efectivo diez días después de su aplicación y es el requisito principal para viajeros a zonas de riesgo.

No obstante, existen grupos poblacionales específicos que no deben recibir esta inoculación por seguridad sanitaria. Las contraindicaciones principales incluyen:

Infantes menores de 6 meses y mujeres en periodo de gestación.

y mujeres en periodo de gestación. Personas con alergias severas al huevo, proteínas de pollo o derivados de la gelatina.

al huevo, proteínas de pollo o derivados de la gelatina. Pacientes inmunocomprometidos , incluyendo aquellos con VIH o enfermedades del timo.

, incluyendo aquellos con VIH o enfermedades del timo. Individuos bajo tratamiento con fármacos inmunosupresores o con antecedentes de trasplantes.

Barreras físicas y control del hábitat

Además de la vacuna, evitar el contacto con el vector es crucial para reducir las probabilidades de infección en el hogar. La implementación de barreras físicas impide que el mosquito transmisor logre completar el ciclo de contagio en humanos.

Para mantener un entorno seguro, se recomiendan las siguientes acciones preventivas:

Uso de repelentes constantes y vestir ropa de colores claros con mangas largas.

constantes y vestir ropa de colores claros con mangas largas. Instalación de mosquiteros en aberturas y uso de sistemas de climatización como ventiladores.

en aberturas y uso de sistemas de climatización como ventiladores. Eliminación de criaderos mediante el vaciado de recipientes que acumulen agua estancada.

mediante el vaciado de recipientes que acumulen agua estancada. Mantenimiento de la higiene en patios y jardines para evitar la proliferación del insecto.

Reconocimiento de síntomas y riesgos

La transmisión ocurre exclusivamente por la picadura de mosquitos infectados y no por el contacto directo entre personas. Aunque cualquier individuo es susceptible, los niños y adultos mayores presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir complicaciones orgánicas.

El cuadro clínico suele manifestarse de forma repentina con fiebre elevada, cefaleas intensas y dolores musculares profundos. Es vital evitar la automedicación, ya que ciertos fármacos comunes pueden agravar las hemorragias internas propias de las formas graves de la enfermedad.

Fuente: Gobierno de Gualeguaychú.

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