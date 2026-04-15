Así puedes prevenir la fiebre amarilla tras muerte confirmada en Santa Cruz

La importancia de la detección temprana y el uso correcto de barreras físicas para neutralizar la picadura del mosquito son claves al momento de prevenir y combatir esta enfermedad.
15/04/2026 18:08
Escuchar esta nota
La fiebre amarilla se mantiene como una amenaza latente debido a su capacidad de generar cuadros clínicos de extrema gravedad, como el caso de una persona en Santa Cruz que falleció por esta enfermedad. Al ser una patología viral sin un tratamiento curativo específico, la prevención se convierte en el único escudo real para la población.
El poder de la inmunización biológica
Según expertos, la herramienta más potente contra este virus es la vacunación, la cual otorga una protección permanente tras una única dosis. Este fármaco biológico comienza a ser efectivo diez días después de su aplicación y es el requisito principal para viajeros a zonas de riesgo.
No obstante, existen grupos poblacionales específicos que no deben recibir esta inoculación por seguridad sanitaria. Las contraindicaciones principales incluyen:
Barreras físicas y control del hábitat
Además de la vacuna, evitar el contacto con el vector es crucial para reducir las probabilidades de infección en el hogar. La implementación de barreras físicas impide que el mosquito transmisor logre completar el ciclo de contagio en humanos.
Para mantener un entorno seguro, se recomiendan las siguientes acciones preventivas:
Reconocimiento de síntomas y riesgos
La transmisión ocurre exclusivamente por la picadura de mosquitos infectados y no por el contacto directo entre personas. Aunque cualquier individuo es susceptible, los niños y adultos mayores presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir complicaciones orgánicas.
El cuadro clínico suele manifestarse de forma repentina con fiebre elevada, cefaleas intensas y dolores musculares profundos. Es vital evitar la automedicación, ya que ciertos fármacos comunes pueden agravar las hemorragias internas propias de las formas graves de la enfermedad.
Fuente: Gobierno de Gualeguaychú.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:55
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
20:55
22:00
00:00
01:00