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Real Madrid busca otra noche épica ante Bayern en el Allianz Arena

El Real Madrid visita al Bayern Múnich obligado a remontar el 2-1 de la ida para avanzar a semifinales de la Champions League. El partido se jugará este miércoles en el Allianz Arena y promete una noche cargada de tensión y emociones.

Silvia Sanchez

15/04/2026 12:25

Real Madrid busca otra noche épica ante Bayern en el Allianz Arena
Mundo

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Real Madrid afronta esta noche uno de los partidos más importantes de su temporada. El equipo español necesita remontar el 2-1 sufrido en la ida frente a Bayern Munich para seguir con vida en la UEFA Champions League.

El encuentro se jugará en el Allianz Arena, donde los alemanes intentarán hacer valer la ventaja conseguida en el primer partido.

El Madrid se aferra a su historia

Pese a la dificultad del reto, en el entorno madridista hay confianza. El técnico Álvaro Arbeloa aseguró que su equipo está convencido de que puede remontar.

“Podemos hacerlo, estamos convencidos de ello”.

También el mediocampista Jude Bellingham dejó claro que el plantel afronta el duelo como una final.

“Es una final y vamos a darlo todo para ganar”.

El Real Madrid llega con bajas importantes. No estarán Aurélien Tchouaméni por suspensión, ni Thibaut Courtois y Rodrygo por lesión.

Bayern llega fuerte y con Harry Kane como amenaza

El conjunto alemán atraviesa un gran momento. Lidera la Bundesliga y acumula 15 partidos sin perder entre todas las competiciones. Además, viene de golear 5-0 a St. Pauli en su último partido.

Su gran figura sigue siendo Harry Kane, que suma 49 goles en la temporada, incluidos 11 en Champions League. El delantero arrastraba molestias, pero todo apunta a que estará disponible para el partido.

El capitán bávaro, Manuel Neuer, pidió cautela pese a la ventaja.

“Es solo un gol, todavía puede pasar cualquier cosa”.

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