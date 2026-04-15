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Pánico en Turquía: nuevo tiroteo escolar deja al menos cuatro muertos

El ataque ocurrió en una escuela de la provincia de Kahramanmaraş y dejó al menos cuatro muertos y más de 20 heridos. Es el segundo hecho de violencia de este tipo registrado en Turquía en apenas dos días.

Red Uno de Bolivia

15/04/2026 11:11

Pánico en Turquía: nuevo tiroteo escolar deja al menos cuatro muertos. Foto DHA.
Turquía

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Un nuevo tiroteo escolar volvió a sacudir a Turquía este miércoles, luego de que un estudiante armado abriera fuego dentro de una escuela en la provincia de Kahramanmaraş.

De acuerdo con las autoridades locales, al menos cuatro personas murieron y otras 20 resultaron heridas. Entre las víctimas fatales se encuentran tres estudiantes y un profesor. El atacante también murió tras el hecho.

Según informó el gobernador provincial, Mükerrem Unlüer, el agresor era un alumno de octavo grado que ingresó armado a la escuela con varias armas escondidas en una mochila. Las armas pertenecerían a su padre, un ex policía.

Las primeras investigaciones señalan que el estudiante abrió fuego de forma indiscriminada en al menos dos aulas donde se encontraban alumnos de entre 10 y 11 años. Cuatro de los heridos permanecen en estado crítico.

El ataque ocurrió apenas un día después de otro incidente armado en la provincia de Şanlıurfa, donde un exalumno hirió a 16 personas en una escuela antes de suicidarse.

Las autoridades turcas ya abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido, mientras el país permanece conmocionado por dos hechos de violencia escolar consecutivos, algo extremadamente inusual en Turquía.

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