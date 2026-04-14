Spider-Man, ¿héroe o villano? Hombre se roba miles de dólares usando un disfraz

Un audaz delincuente protagonizó un millonario atraco tras infiltrarse en una tienda de cigarrillos a través de una brecha en el techo. El sujeto logró sustraer más de $us. 65.000 entre efectivo y productos de alta gama antes de desvanecerse en la oscuridad.

Pese a portar la máscara del icónico trepamuros, el sospechoso complementó su atuendo con una chaqueta amarilla y guantes industriales. Antes de iniciar el saqueo, el intruso inutilizó los circuitos cerrados de televisión para evitar que sus movimientos fueran registrados con claridad.

Un patrón que cruza fronteras

Este incidente evoca una serie de crímenes similares ocurridos recientemente en diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá. El uso de identidades de la cultura pop parece estarse convirtiendo en una táctica recurrente para desconcertar a los testigos y a la fuerza pública.

Las unidades de investigación criminal han desplegado un operativo de búsqueda para dar con el paradero del responsable basándose en las huellas dejadas en el escape. Por ahora, el establecimiento permanece bajo custodia mientras se recolectan evidencias que permitan desenmascarar al falso superhéroe.

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