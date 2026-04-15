Europa busca garantizar navegación en Ormuz sin participación de EE.UU.

Francia y el Reino Unido preparan un plan para desbloquear el estrecho de Ormuz una vez que la guerra contra Irán haya terminado y sin involucrar a EE.UU., un proyecto al que probablemente se unirá Alemania y que podría requerir un mandato de la ONU o de la UE.

El diario The Wall Street Journal (WSJ) publica este miércoles detalles de esa iniciativa europea, que, tal y como adelantó este martes el Elíseo, empezará a tomar forma durante una videoconferencia que presidirán este viernes el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Esa misión será "puramente defensiva", buscará restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz e implicará a países "no beligerantes", lo que dejaría al margen a Estados Unidos, Israel e Irán, concretó la oficina de Macron.

Según el WSJ, la misión consistiría en ayudar primero a que los cientos de buques estancados en el estrecho puedan salir, para desplegar después una operación de desminado que elimine las minas colocadas por Irán al inicio de la guerra, y finalmente contar con vigilancia y escoltas militares regulares que protejan a los barcos comerciales.

Aunque la lista de países participantes en la cita del viernes aún no está clara, el diario asegura que tanto China como la India han sido invitados -pero no han confirmado aún su asistencia- y que es probable que Alemania forme parte del plan, de acuerdo con un alto cargo alemán, que pidió el anonimato.

'Aspides' y la reacción de Trump

La misión tendrá un perfil más potente si logra incorporar a Alemania, que cuenta con recursos claves para la operación y con más espacio fiscal para financiarla, pero Berlín tiene muchas trabas políticas y legales para participar en misiones militares en el extranjero, recuerda el diario neoyorquino.

Para unirse a la operación, el Gobierno alemán necesitaría el visto bueno del Parlamento, lo que a su vez requiere un mandato internacional concreto. Esa autoridad podría provenir del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyo Capítulo IV autoriza el uso de la fuerza más allá de la defensa propia, pero lograr esa activación sería complejo.

Como alternativa, la Unión Europea (UE) podría optar por expandir el mandato de su misión EUNavfor 'Aspides', que puede operar desde el mar Rojo hasta el golfo Pérsico y parte del océano Índico, y que busca proteger a los buques de ataques por mar o aire.

España expresó hace un mes su oposición a ampliar esa misión por el bloqueo de Ormuz, pero, en todo caso, el WSJ asegura que la operación que plantean París y Londres tendría como modelo a 'Aspides', además de a la 'coalición de voluntarios' ante la guerra en Ucrania.

Al Reino Unido le preocupa, no obstante, que al presidente estadounidense, Donald Trump, le siente mal no estar incluido y que eso limite el alcance de la misión, después de que los líderes europeos se negaran a ayudarle primero a desbloquear Ormuz por la fuerza, y después, a bloquear los puertos iraníes, indica el periódico.

Mira la programación en Red Uno Play