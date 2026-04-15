TEMAS DE HOY:
Cuerpo Atraco millonario Tiroteo

25ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

El brent sube el 1 %, por encima de los 95 dólares, pendiente de negociaciones EE.UU. e Irán

A las 7:30 horas de este miércoles, y según datos de Bloomberg, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 1 %, hasta los 95,74 dólares.

EFE

15/04/2026 7:38

El barril de petróleo brent. Foto referencial: Grok/DC
Madrid, España

Escuchar esta nota

El barril de petróleo brent para entrega en junio sube de forma moderada este miércoles, el 1 %, y cotiza por encima de los 95 dólares, mientras el mercado sigue pendiente de la nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que se podrían retomar en los próximos días.

A las 7:30 horas de este miércoles, y según datos de Bloomberg, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 1 %, hasta los 95,74 dólares.

En la víspera, el crudo cayó casi un 5 % (4,60 %), después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que las conversaciones con Irán en Pakistán para poner fin a la guerra podrían reanudarse en los próximos dos días.

Y ello, después de que el lunes el brent llegase a superar nuevamente los 100 dólares porque el fin de semana fracasaron las conversaciones de paz entre ambos países en Pakistán.

Asimismo, Trump ordenó un bloqueo contra los barcos de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes.

Aunque dicho bloqueo se mantiene, el mercado es optimista a la espera de que las conversaciones de paz se reanuden.

Al igual que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en EE. UUU y que en la víspera se hundió un 8,5 %, hasta 91,28 dólares el barril, sube ligeramente este miércoles, el 0,32 %, hasta los 91,68 dólares. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD