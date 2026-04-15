El brent sube el 1 %, por encima de los 95 dólares, pendiente de negociaciones EE.UU. e Irán

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El barril de petróleo brent para entrega en junio sube de forma moderada este miércoles, el 1 %, y cotiza por encima de los 95 dólares, mientras el mercado sigue pendiente de la nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que se podrían retomar en los próximos días.
A las 7:30 horas de este miércoles, y según datos de Bloomberg, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 1 %, hasta los 95,74 dólares.
En la víspera, el crudo cayó casi un 5 % (4,60 %), después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que las conversaciones con Irán en Pakistán para poner fin a la guerra podrían reanudarse en los próximos dos días.
Asimismo, Trump ordenó un bloqueo contra los barcos de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes.
Aunque dicho bloqueo se mantiene, el mercado es optimista a la espera de que las conversaciones de paz se reanuden.
Al igual que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en EE. UUU y que en la víspera se hundió un 8,5 %, hasta 91,28 dólares el barril, sube ligeramente este miércoles, el 0,32 %, hasta los 91,68 dólares.
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