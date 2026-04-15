TSE activa defensa legal y espera audiencia por amparo constitucional de René Yahuasi

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció una serie de acciones legales frente al amparo constitucional presentado por René Yahuasi, que derivó en la suspensión de la proclamación de la autoridad electa en el departamento de La Paz.

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, informó que la institución ya activó su equipo jurídico para enfrentar la audiencia fijada para este jueves a las 08:30, donde se definirá el futuro del recurso constitucional.

Entre las primeras medidas asumidas, el TSE presentó una representación formal para solicitar que se deje sin efecto la medida cautelar emitida por la Sala Constitucional, al considerarla desproporcionada y carente de sustento.

La institución electoral sostiene que no existe un riesgo inminente que justifique la paralización del proceso, por lo que advierte que esta decisión judicial genera incertidumbre en el desarrollo del calendario electoral.

“Más bien genera una incertidumbre en qué es lo que está sucediendo en el departamento de La Paz”, afirmó Arteaga.

Además, el TSE evalúa distintos escenarios jurídicos ante un posible fallo adverso, incluyendo la eventual modificación del calendario electoral o la realización de una segunda vuelta, lo que podría afectar la posesión de autoridades prevista para mayo de 2026.

“Se evalúa siempre un escenario negativo en el que la Sala Constitucional pueda determinar otra cosa”, indicó.

Pese a este conflicto, el Órgano electoral ratificó que el calendario para la segunda vuelta en los demás departamentos continúa con normalidad y que se garantizará el desarrollo del proceso.

Finalmente, el TSE reiteró que acatará la resolución que emita la justicia constitucional; sin embargo, insistió en que sus decisiones están respaldadas por la normativa vigente y el principio de legalidad.

El desenlace de este amparo no solo definirá la situación electoral en La Paz, sino que también podría marcar un precedente sobre la intervención de la justicia constitucional en procesos electorales en Bolivia.

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