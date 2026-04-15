El vandalismo empaña el turismo: La Alcaldía reparará las letras de "COCHA" en el Boulevard de la Recoleta

Uno de los puntos fotográficos más importantes de la zona norte de la ciudad, el letrero con la inscripción "COCHA" ubicado en el pasaje Boulevard de la Recoleta, ha sido blanco de actos vandálicos. Las autoridades municipales confirmaron que varias de las letras de gran formato presentan roturas en su estructura y han sido cubiertas con grafitis, dañando la imagen de este atractivo turístico.

Wilson Espinoza, director de Bienes Municipales, lamentó la actitud de "malos ciudadanos" que atentan contra el ornato público. Según informó la autoridad, ya se está coordinando con la unidad de Obras Públicas para iniciar la restauración en los próximos días, una vez que se logre conseguir el material específico necesario para la reposición de las piezas dañadas.

Sin rastro de los autores

A pesar de la magnitud de los daños, no se ha logrado identificar a los responsables. La principal dificultad radica en la ausencia de cámaras de seguridad en ese sector específico del Boulevard.

"No es fácil conseguir el material para la reposición, pero es un tema permanente. Lamentablemente, algunos ciudadanos no respetan lo que es de todos", indicó Espinoza, señalando que este tipo de incidentes se repiten en diversos puntos de la ciudad.

Ante la inseguridad y la reincidencia de estos ataques, los vecinos y dirigentes de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) de la zona han comenzado a gestionar soluciones propias. Se informó que algunos presidentes de OTB están considerando incluir la adquisición de cámaras de vigilancia dentro de sus Planes Operativos Anuales (POA).

El objetivo de esta medida es contar con herramientas tecnológicas que permitan identificar a quienes cometan estos delitos. Las autoridades municipales recordaron que, aunque en ocasiones anteriores se logró capturar a vándalos en otras zonas, muchos han sido liberados posteriormente por las autoridades judiciales, lo que genera una sensación de impunidad ante el daño al patrimonio paceño.

Se espera que los trabajos de pintura y refacción de las letras comiencen esta misma semana para devolverle al Boulevard su atractivo visual característico.

Mira la programación en Red Uno Play