La Paz: denuncian que Pasarela del Arquitecto es usado como “baño público”

Vecinos y comerciantes de El Alto denunciaron que una Pasarela del Arquitecto ubicada en la zona de la Ceja se ha convertido en un baño público, generando malos olores y preocupación por la falta de control de las autoridades.

El sector, situado cerca de la Alcaldía Quemada, el Concejo Municipal y la Escuela de Bellas Artes, presenta evidentes rastros de orina y acumulación de basura en las gradas y accesos.

“Lamentablemente muy mal, aquí hacen sus necesidades y el olor llega hasta nuestros puestos”, señaló un comerciante afectado por la situación.

Los vecinos aseguran que el problema ocurre incluso a plena luz del día.

“En pleno día hacen, traen basuras también, es una pena”, afirmó otra comerciante.

Además, denunciaron que algunas jardineras del lugar están siendo utilizadas como refugio por personas en situación de calle, lo que agrava las condiciones del espacio.

Pese a la existencia de letreros que prohíben orinar bajo sanción de Bs 100, los denunciantes aseguran que la norma no se cumple.

“Nadie dice nada, ni la Alcaldía ni la Policía”, reclamaron.

Los vecinos piden una intervención urgente de las autoridades municipales para recuperar este espacio público y mejorar las condiciones sanitarias en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

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