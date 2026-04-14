Si fuiste designado como jurado electoral y no podrás cumplir esta función, es clave saber dónde realizar el trámite de excusa para evitar inconvenientes.

Las autoridades informaron que existen dos opciones habilitadas. La primera es de forma presencial, acudiendo a las oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. La segunda alternativa es a través de la plataforma digital del Órgano Electoral, disponible en el siguiente enlace:

https://plataformaciudadanos.oep.org.bo

Ambas modalidades están habilitadas para facilitar el acceso de la ciudadanía, permitiendo que el trámite se realice de manera rápida y segura.

El presidente del TED, Marco Monasterio, explicó que este proceso forma parte de la organización de la segunda vuelta para la elección de gobernador, prevista para el 19 de abril, y reiteró la importancia de cumplir con los plazos establecidos.

Además, recordó que quienes no se presenten como jurados sin haber justificado su ausencia mediante este trámite podrían enfrentar sanciones, por lo que instó a la población a utilizar cualquiera de las vías disponibles.

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