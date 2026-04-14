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Entre dolor y despedidas, velan a los pilotos que murieron en accidente aéreo

Familiares y amigos acompañan las despedidas tras el trágico accidente ocurrido en el Trópico de Cochabamba.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/04/2026 8:05

Investigan causas del accidente mientras velan a los dos pilotos
Santa Cruz, Bolivia

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Los cuerpos de los pilotos que fallecieron en el accidente de la avioneta CP-3243 ya son velados por sus familiares y seres queridos en salones velatorios de la capital cruceña, luego de haber sido trasladados durante la madrugada de este martes.

Se trata del piloto Carlos Fernando Moyano Aguirre y del copiloto Julio César Sardán, quienes perdieron la vida tras el siniestro aéreo ocurrido cuando la aeronave cubría la ruta La Paz–Santa Cruz y pretendía arribar al aeropuerto de El Trompillo.

Ambos serán despedidos en ceremonias privadas acompañados por familiares y amigos cercanos, mientras persiste la consternación por la tragedia.

De acuerdo con el certificado médico forense, las víctimas fallecieron a causa de un shock hipovolémico y múltiples fracturas provocadas por el fuerte impacto de la aeronave, que se precipitó en la zona del trópico de Cochabamba, a la altura de Villa Tunari.

Entretanto, las autoridades iniciaron una investigación en Cochabamba para establecer las causas exactas del accidente que cobró la vida de los dos tripulantes.

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