Entre dolor y despedidas, velan a los pilotos que murieron en accidente aéreo

Los cuerpos de los pilotos que fallecieron en el accidente de la avioneta CP-3243 ya son velados por sus familiares y seres queridos en salones velatorios de la capital cruceña, luego de haber sido trasladados durante la madrugada de este martes.

Se trata del piloto Carlos Fernando Moyano Aguirre y del copiloto Julio César Sardán, quienes perdieron la vida tras el siniestro aéreo ocurrido cuando la aeronave cubría la ruta La Paz–Santa Cruz y pretendía arribar al aeropuerto de El Trompillo.

Ambos serán despedidos en ceremonias privadas acompañados por familiares y amigos cercanos, mientras persiste la consternación por la tragedia.

De acuerdo con el certificado médico forense, las víctimas fallecieron a causa de un shock hipovolémico y múltiples fracturas provocadas por el fuerte impacto de la aeronave, que se precipitó en la zona del trópico de Cochabamba, a la altura de Villa Tunari.

Entretanto, las autoridades iniciaron una investigación en Cochabamba para establecer las causas exactas del accidente que cobró la vida de los dos tripulantes.

Mira la programación en Red Uno Play