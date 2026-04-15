Ministros de Estado llegarán a Santa Cruz para despedir a los pilotos fallecidos

La llegada confirmada de ministros de Estado al Salón Velatorio marca el inicio de las honras fúnebres para los pilotos, quienes fallecieron ayer en un accidente aéreo en Cochabamba. El arribo de las autoridades nacionales busca brindar respaldo institucional a la familia de los aviadores, cuyos restos fueron trasladados anoche hasta el aeropuerto El Trompillo tras los exámenes de ley.

Cronograma de las ceremonias fúnebres

En cuanto a Carlos Fernando Moyano Aguirre, para este miércoles se ha programado una misa de cuerpo presente a las 10:00 a.m. antes del sepelio en el Cementerio General. Simultáneamente, el último adiós al piloto Julio César Sardán Villarroel se realizará en la zona norte, iniciando con un oficio religioso horas antes de su entierro definitivo.

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