Denuncian el deterioro de los símbolos en la Plaza de las Banderas

La emblemática Plaza de las Banderas, uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad, se encuentra hoy en medio de la atención debido al evidente descuido de sus protagonistas: los estandartes. Vecinos del sector alzaron su voz para denunciar el avanzado estado de deterioro en el que se encuentran varios de los emblemas nacionales y regionales.

El caso más observado es el de la bandera de Cochabamba. El símbolo celeste de la región no solo ha perdido su color original debido a la exposición prolongada al sol, sino que la tela presenta daños considerables y roturas visibles. Según los denunciantes, este descuido no es exclusivo del emblema local, ya que otros estandartes que adornan la plaza se encuentran en condiciones similares de abandono.

Un mal aspecto para el turismo y el civismo

Para quienes transitan diariamente por esta zona de la zona norte, la situación es "lamentable" y genera un impacto negativo en la estética urbana.

Los ciudadanos esperan que, ante estas denuncias, la Alcaldía proceda de manera inmediata al recambio de los textiles y a la limpieza de los mástiles, con el fin de devolverle la dignidad y el colorido a este espacio antes de que el deterioro sea total. Por el momento, las banderas continúan ondeando desgastadas, reflejando una falta de mantenimiento que contrasta con la importancia del lugar.

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