Tarijeños celebran en La Paz los 209 años de la Batalla de La Tablada con música y tradición

Con música, danza y tradición, los residentes tarijeños en la ciudad de La Paz iniciaron los festejos por los 209 años de la Batalla de La Tablada, una de las fechas más importantes para el departamento de Tarija.

La celebración se desarrolla en la plaza Tejada Sorzano, donde la alegría chapaca se hizo presente con la tradicional rueda chapaca, acompañada de erkes, violines y la vestimenta típica que caracteriza a esta región del país.

Inicio de los festejos

El presidente de los residentes tarijeños, Hernán Romero, destacó el inicio de las actividades con una serenata y verbena que se replica en diferentes puntos del país.

“Hoy es nuestra serenata, nuestra verbena en toda Bolivia… damos inicio a los festejos por nuestra efeméride departamental”, expresó.

Asimismo, resaltó el valor histórico y cultural de Tarija dentro del país.

“Una Tarija inclusiva, una Tarija que sostiene la bolivianidad energética y mira al desarrollo”, afirmó.

Actividades centrales

Romero informó que este 15 de abril se realizarán actividades oficiales en la ciudad de La Paz, comenzando con una misa en la Catedral Metropolitana a las 10:00, seguida de una ofrenda floral a las 11:00 con presencia de autoridades nacionales.

Posteriormente, se llevará a cabo un acto conmemorativo en la Vicepresidencia del Estado.

Tradición y gastronomía

La celebración también incluyó muestras de la gastronomía tarijeña, con platos típicos como el saice y panes tradicionales, que fueron compartidos entre los asistentes.

La vestimenta típica, como la manta chapaca y la tradicional rosa pascua, también formó parte del ambiente festivo que reunió a decenas de personas.

Orgullo chapaco

La jornada estuvo marcada por el orgullo de los tarijeños, quienes, incluso lejos de su tierra, mantienen vivas sus tradiciones y celebran una fecha que forma parte de la historia nacional.

Mira la programación en Red Uno Play