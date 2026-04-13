Arias a Dockweiler en transición municipal: "Lo veo nervioso"

El proceso de transición en la Alcaldía de La Paz se encuentra marcado por la confrontación entre el alcalde saliente, Iván Arias, y el alcalde electo, César Dockweiler, quienes intercambiaron acusaciones sobre la transparencia y cumplimiento en la entrega de documentación.

Arias aseguró que su gestión cumplió con la normativa vigente, entregando cerca de un millón de hojas organizadas en 274 carpetas, tanto en formato físico como digital, en el marco de la Ley 587.

“La información está completa. Puede haber 5 o 6 hojas mal fotocopiadas, pero eso no significa mala intención”, sostuvo Arias.

Asimismo, defendió que el proceso cuenta con respaldo notarial y que incluso se habilitó un código QR para acceder a la documentación completa, incluyendo detalles técnicos mediante códigos de registro de proyectos.

El alcalde saliente también cuestionó la actitud de su sucesor.

“Lo veo nervioso, rabioso, intransigente. Está buscando conflicto en lugar de revisar la información”, afirmó.

Sin embargo, desde el entorno de Dockweiler se emitió un comunicado en el que se denuncia que la transición está “prácticamente paralizada” por responsabilidad de Arias, señalando que la documentación entregada presenta deficiencias.

Además, el equipo del alcalde electo aseguró que las comisiones técnicas no pudieron trabajar con normalidad durante el fin de semana.

En esa línea, rechazaron versiones sobre supuestos allanamientos o ingresos forzados a oficinas municipales.

Por su parte, Arias negó cualquier intento de obstaculización y afirmó que las comisiones ya están conformadas y en funcionamiento, indicando que el proceso debe desarrollarse dentro de los plazos establecidos.

“Hemos abierto las puertas desde el primer día. Si falta información, se la vamos a dar”, aseguró.

El alcalde también expresó su predisposición a someter su gestión a auditorías.

“Que se hagan todas las auditorías. La Alcaldía se audita cada año”, manifestó.

En medio de este cruce de versiones, el proceso de transición —que debería ser técnico y ordenado— se desarrolla en un clima de tensión política, generando incertidumbre en la población paceña sobre el estado real de la administración municipal.

Ambas partes anunciaron que continuarán con el proceso en los próximos días, mientras se espera que se logre encauzar el diálogo y garantizar una transferencia de gestión transparente.

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