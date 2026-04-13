Perú: Incertidumbre y posible segunda vuelta marcan jornada electoral

La reciente jornada electoral en Perú estuvo marcada por retrasos en la instalación de mesas, cuestionamientos al proceso y un escenario aún incierto respecto a los resultados finales, según el análisis del CEO de IMASOLU y experto político Enzo Elguera.

De acuerdo con el analista, uno de los principales problemas fue la demora prolongada en la habilitación de mesas electorales, especialmente en Lima, donde se concentra más de un tercio del electorado.

“Las mesas empezaron a instalarse incluso después del mediodía, lo que generó descontento y sospechas en algunos sectores”, explicó.

Esta situación provocó reacciones inmediatas en el ámbito político, particularmente del candidato Rafael López Aliaga, quien denunció posibles irregularidades ante la magnitud de los retrasos en la capital.

En cuanto a los resultados, el panorama sigue abierto. Si bien Keiko Fujimori aparece como la candidata con mayor respaldo y prácticamente asegurada en una eventual segunda vuelta, aún no se define quién ocupará el segundo lugar.

El conteo oficial, que ronda el 50%, no permite aún establecer proyecciones definitivas, especialmente porque faltan votos del interior del país, en particular de zonas rurales que suelen llegar más tarde.

Ante las irregularidades en algunas mesas, las autoridades electorales determinaron la realización de una jornada complementaria de votación para garantizar la participación de todos los ciudadanos.

El analista también destacó que el resultado final dependerá en gran medida de quién enfrente a Fujimori en una segunda vuelta, considerando los distintos escenarios políticos.

“Va a depender mucho de cómo se reagrupen las fuerzas y del perfil del candidato que pase al balotaje”, explicó.

Asimismo, señaló que la candidata ha modificado su estrategia política en comparación con anteriores elecciones.

“Se la ve más moderada, con una imagen más cercana, lo que podría influir en el electorado”, indicó.

Cabe recordar que Fujimori participa por cuarta vez en una contienda presidencial, tras haber perdido en tres ocasiones anteriores en segunda vuelta, lo que añade un elemento clave de análisis en el actual proceso.

Se prevé que en los próximos días se aclare el panorama electoral, mientras las autoridades avanzan en el conteo oficial y en la validación de los resultados, en un contexto de tensión política y expectativa ciudadana.

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