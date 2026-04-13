Velasco: “Es momento de una renovación en la política cruceña”

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por Libre, Juan Pablo Velasco, cerró su participación en el debate rumbo al balotaje del próximo 19 de abril con un mensaje enfocado en el futuro, la renovación política y la mejora de la calidad de vida de la población cruceña.

Durante su intervención final, Velasco aseguró que su propuesta apunta a construir “un futuro donde la gente viva mejor” y donde existan mayores oportunidades para todos los sectores de la sociedad.

El postulante remarcó que gobernar significa atender las necesidades estructurales de la población y cuestionó la política basada en confrontaciones personales.

“Gobernar es solucionar los problemas estructurales de la gente, nada más que eso. No es hablar del pasado, no es hablar de la familia; gobernar es ganarse el voto con propuestas, no quitándole el voto a otros”, sostuvo.

Velasco afirmó que Santa Cruz merece mejores condiciones y mayores oportunidades de desarrollo, insistiendo en que su candidatura representa una nueva forma de hacer política.

“Estoy convencido de que merecemos mucho más de lo que nos están dando, estoy convencido de que merecemos vivir mejor”, señaló.

En la parte final de su discurso, pidió el respaldo ciudadano para la segunda vuelta electoral y presentó su candidatura como una apuesta por el cambio generacional en la política departamental.

“Este 19 de abril apóyennos con el voto, dennos la confianza, dennos una renovación en la política cruceña, una política diferente, que no ataca”, manifestó.

Asimismo, dirigió su mensaje a sectores específicos de la población, mencionando a pequeños productores, gremialistas, transportistas, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y jóvenes.

“Quiero hablar a la gente, a los pequeños productores, a los gremialistas, a los transportistas, a los adultos mayores, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los jóvenes que son menospreciados”, dijo.

Finalmente, Velasco cerró con un mensaje de optimismo sobre el futuro del departamento y una apelación directa al electorado joven.

“Este 19 de abril vamos a ver qué pueden conseguir los jóvenes… El futuro de Santa Cruz es grandioso y todos juntos vamos por ese futuro”, concluyó.

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