¿Cómo generar más ingresos en Santa Cruz? Esto propone Velasco

Durante el debate sobre el eje de economía y finanzas, el candidato expuso una propuesta integral enfocada en mejorar la calidad de vida de la población mediante una mayor redistribución de recursos y la generación de nuevas fuentes de ingresos para la Gobernación.

La principal medida planteada fue la implementación de un pacto fiscal “50-50”, con el que se busca una distribución más equitativa de los recursos tributarios entre el nivel central y las regiones. Según explicó, esta propuesta permitiría a la Gobernación recibir alrededor de 1.500 millones de bolivianos adicionales, cifra que representaría más del 145% del presupuesto ejecutable actual de la institución departamental.

“El 50-50 es la única salida viable que tiene la Gobernación para salir adelante”, sostuvo el postulante, al remarcar que el actual modelo de distribución limita la capacidad de inversión regional.

Asimismo, planteó como segundo eje estratégico el aprovechamiento de los bonos de carbono como una nueva fuente de generación de ingresos, en respuesta a la reducción de regalías e ingresos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

“No podemos depender de regalías e IDH que han decrecido casi un 55% en los últimos cinco años. Necesitamos entender las nuevas fuentes de ingreso que se vienen”, afirmó.

El candidato aseguró que ambas propuestas pueden ejecutarse con voluntad política y una visión renovada sobre la administración financiera departamental.

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