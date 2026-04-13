Oliva queda solo en el debate por Tarija tras ausencia de su contrincante

La candidata de CDC no asistió al foro organizado por el TED y dejó al postulante de Patria como único expositor a días del balotaje del 19 de abril.
13/04/2026 6:33
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La ausencia de la candidata María René Soruco, de Camino Democrático para el Cambio (CDC), marcó el debate electoral por la Gobernación de Tarija, donde Adrián Oliva, de Patria, expuso en solitario la noche de este domingo en el encuentro organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED), en la recta final hacia la segunda vuelta.
Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informaron que la organización política CDC comunicó formalmente su decisión de no participar en los debates programados, por lo que la ausencia respondió a una determinación expresa de esa fuerza política. En ese marco, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) dio continuidad al evento en resguardo del derecho de la ciudadanía a acceder a información para un voto informado.
En ese contexto, planteó activar un plan de trabajo orientado a resolver los principales problemas de la población tarijeña, con foco en la recuperación económica, el fortalecimiento de servicios como salud y educación, y la mejora de la infraestructura y conectividad.
El candidato también abordó temas vinculados al desarrollo productivo, el pacto fiscal, la seguridad jurídica y el medioambiente, en línea con los ejes establecidos para el debate.
El encuentro en Tarija se realizó de forma simultánea con los debates en Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro y Beni, departamentos que también definirán a sus autoridades en la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de abril.
Con información de ABI
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