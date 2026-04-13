William Herrera: “El voto indeciso será clave para elegir al próximo gobernador”

El analista político William Herrera afirmó que el debate electoral organizado por el órgano electoral dejó una contienda aún abierta rumbo a la segunda vuelta por la Gobernación de Santa Cruz y sostuvo que el voto indeciso será determinante para definir al próximo gobernador.

Herrera destacó la importancia del debate como herramienta democrática para que la ciudadanía pueda contrastar propuestas y conocer mejor a los candidatos.

“Los debates siempre son positivos porque permiten al ciudadano tener una visión más de conjunto, más en detalle, y conocer sobre todo a los candidatos”, señaló.

Dos visiones de departamento en disputa

Según el analista, en la contienda se evidencian dos modelos distintos de visión para Santa Cruz: una propuesta más conservadora y tradicional frente a otra más orientada hacia el futuro y con mayor conexión con el electorado joven.

“Otto representa a Santa Cruz de antaño, mientras que JP intenta conectar más con el voto joven y con una visión más futurista”, indicó.

No obstante, advirtió que aún existe un importante margen de incertidumbre debido al porcentaje de electores que todavía no definieron su voto. “La clave está en ese 15% de votos indecisos. El candidato que logre conquistar a ese sector podría sacar ventaja sobre el otro”, remarcó.

Cuestiona viabilidad de algunas propuestas tributarias

Durante el análisis, Herrera también se refirió a propuestas debatidas como la creación de una agencia tributaria departamental y nuevos impuestos, señalando que se trata de temas sensibles que deben ser revisados dentro del marco constitucional y competencial.

“El tema de los impuestos es altamente sensible. No es simplemente crear un impuesto; generalmente se requiere una ley nacional por el impacto que tiene en el bolsillo del ciudadano”, explicó.

Proceso autonómico y agenda pendiente

El politólogo sostuvo que el próximo gobernador deberá priorizar el avance del proceso autonómico y retomar proyectos estructurales pendientes para el desarrollo del departamento.

Entre los desafíos mencionó obras de infraestructura, integración vial, impulso productivo y proyectos estratégicos como Viru Viru Hub, Rositas, Mutún y el desarrollo agropecuario.

“Hay muchísimas cosas por hacer, pero sobre todo avanzar en el proceso autonómico, porque esa es la dirección correcta”, afirmó.

Una semana clave rumbo a la votación

Finalmente, Herrera consideró que la campaña entrará en una etapa decisiva antes de la votación del 19 de abril, donde el desempeño de ambos frentes en estos últimos días será determinante.

“Quien cometa menos errores esta semana puede marcar la diferencia. Va a ser una semana muy intensa”, concluyó.

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