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Economía y Finanzas, el eje clave para una buena gestión en Santa Cruz

Analista comenta que la correcta administración de más de Bs 2.000 millones es clave para el desarrollo y la inversión en el departamento.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

12/04/2026 20:56

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Santa Cruz

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En el contexto de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, el economista Fernando Subirana destacó que uno de los principales desafíos para las nuevas autoridades será el manejo eficiente y transparente de los más de Bs 2.000 millones que administra la Gobernación de Santa Cruz.

“El correcto manejo de estos recursos es fundamental, porque estamos hablando de una institución que tiene un impacto directo en el desarrollo del departamento”, sostuvo.

El especialista explicó que estos fondos no solo deben destinarse a la ejecución de proyectos, sino también a garantizar una distribución equitativa que beneficie tanto a la capital como a las provincias.

“No se trata solo de gastar, sino de invertir bien, priorizando las necesidades reales de la población”, afirmó.

Asimismo, remarcó que una adecuada gestión económica puede traducirse en obras de infraestructura, fortalecimiento de servicios básicos y mejores condiciones para atraer inversiones.

El analista también advirtió que una mala administración podría frenar el crecimiento regional y generar desequilibrios en distintas zonas del departamento.

En ese sentido, subrayó la necesidad de transparencia, planificación y control en el uso de los recursos públicos, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda resultados concretos.

El tema se posiciona como uno de los ejes centrales en la discusión política, de cara a la elección de nuevas autoridades en Santa Cruz.

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