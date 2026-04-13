TSJ envía comisión a Santa Cruz por el caso del mercado Mutualista

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez, informó mediante su cuenta en la red social X que una comisión especial ya se encuentra en Santa Cruz para realizar un análisis del caso del mercado Mutualista.

La comisión está conformada por la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia y realizará un trabajo técnico “por tiempo y materia”, según el reporte oficial.

"Ya se encuentra en Santa Cruz la comisión especial conformada a la cabeza de la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia, quienes realizarán un trabajo preciso de análisis por tiempo y materia sobre el denominado "Caso Mercado Mutualista". Todo ello en respuesta al mandato de nuestra Sala Plena y en cumplimiento a lo que establece el Art. 40.4 de la Ley 025 de Órgano Judicial de Bolivia", escribió.

Recordemos que, el vocero municipal, Bernardo Montenegro, afirmó que el Gobierno municipal está obligado a dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional que dispone la cesión de los predios del Mercado Mutualista a la familia Crapuzzi, luego de que —según indicó— se habrían agotado todas las instancias judiciales.

Montenegro explicó que esta determinación responde a un mandato constitucional vigente, lo que mantiene el conflicto en el ámbito institucional y judicial sobre la administración de los predios del Mercado Mutualista.

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