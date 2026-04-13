TEMAS DE HOY:
Narcotráfico El Alto Achacahi

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

TSJ envía comisión a Santa Cruz por el caso del mercado Mutualista

El municipio sostiene que debe cumplirse la Sentencia Constitucional que ordena la cesión de los predios a la familia Crapuzzi tras agotarse la vía judicial.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/04/2026 8:30

Foto: Romer Saucedo, presidente del TSJ
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez, informó mediante su cuenta en la red social X que una comisión especial ya se encuentra en Santa Cruz para realizar un análisis del caso del mercado Mutualista.

La comisión está conformada por la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia y realizará un trabajo técnico “por tiempo y materia”, según el reporte oficial.

"Ya se encuentra en Santa Cruz la comisión especial conformada a la cabeza de la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia, quienes realizarán un trabajo preciso de análisis por tiempo y materia sobre el denominado "Caso Mercado Mutualista". Todo ello en respuesta al mandato de nuestra Sala Plena y en cumplimiento a lo que establece el Art. 40.4 de la Ley 025 de Órgano Judicial de Bolivia", escribió. 

Recordemos que, el vocero municipal, Bernardo Montenegro, afirmó que el Gobierno municipal está obligado a dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional que dispone la cesión de los predios del Mercado Mutualista a la familia Crapuzzi, luego de que —según indicó— se habrían agotado todas las instancias judiciales.

Montenegro explicó que esta determinación responde a un mandato constitucional vigente, lo que mantiene el conflicto en el ámbito institucional y judicial sobre la administración de los predios del Mercado Mutualista.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD