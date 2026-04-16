Conflicto por el Mercado Mutualista: Comerciantes cumplen ocho días de vigilia en la Quinta Municipal

La tensión por la titularidad de los terrenos del Mercado Mutualista no da tregua. Este jueves, cientos de comerciantes cumplen su octavo día consecutivo de vigilia en las puertas de la Quinta Municipal, exigiendo que las autoridades frenen lo que califican como un "atropello" contra sus fuentes de trabajo.

Los movilizados aseguran que no abandonarán la medida de presión hasta que se esclarezca la propiedad del predio, el cual denuncian que pretende ser arrebatado mediante irregularidades jurídicas.

Denuncian "papeles fraguados"

Una de las representantes del sector expresó el malestar de las familias que dependen del mercado, señalando directamente a juristas que estarían involucrados en el caso.

"Ya son ocho días que estamos aquí, dejando nuestras fuentes laborales y el sustento de nuestras familias porque estamos en la lucha por nuestros puestos. Nos hemos visto atropellados por malos abogados que han sacado papeles fraguados del Mercado Mutualista", denunció la dirigente.

Asimismo, rechazó las afirmaciones que cuestionan el aporte del sector gremial a la economía regional. "Nosotros tributamos a la renta nacional y pagamos nuestras licencias de funcionamiento. Todos los gremialistas aportamos a Santa Cruz trabajando día a día", enfatizó.

Temor por un "efecto dominó" en otros mercados

La preocupación de los comerciantes va más allá del Mutualista. Según los representantes en vigilia, existe un plan para avanzar sobre otros espacios públicos y zonas estratégicas de la capital cruceña.

En su declaración, advirtieron que esta problemática ya afectó anteriormente al Zoológico Municipal y que ahora, además del Mutualista, estarían bajo amenaza: el mercado 4 de Noviembre, la Villa Olímpica y otros centros de abastecimiento de la ciudad.

Llamado a las instituciones

Los gremiales agradecieron el respaldo de instituciones como el Comité pro Santa Cruz y de magistrados que se han pronunciado sobre el caso, pero instaron a no bajar la guardia. "Le pedimos a las autoridades y a la sociedad que sigan vigilantes, porque el mercado se tiene que respetar; es de los cruceños", concluyeron.

Por el momento, la atención se mantiene concentrada en la Quinta Municipal, donde la vigilia persiste mientras se esperan nuevas determinaciones judiciales o administrativas que pongan fin a la incertidumbre sobre el futuro del Mercado Mutualista.

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