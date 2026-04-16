Abogado de Crapuzzi afirma que su cliente se someterá a investigaciones sobre su derecho propietario

El abogado de la familia Crapuzzi, Jerjes Justiniano, señaló que las recientes declaraciones del presidente del TSJ, no hacen referencia al denominado caso Mutualista, sino que se centran en cuestionamientos al derecho propietario, lo que según indicó abre la puerta a una investigación que consideran positiva.
16/04/2026 15:59
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El abogado de la familia Crapuzzi, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, afirmó que no existe ningún tipo de acto fraudulento en el proceso relacionado con el derecho propietario de su cliente, Nelson Crapuzzi, y aseguró que dicho derecho ha sido reconocido legalmente.
Justiniano señaló que las recientes declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, no hacen referencia al denominado caso Mutualista, sino que se centran en cuestionamientos al derecho propietario, lo que según indicó abre la puerta a una investigación que consideran positiva.
“Que se investigue. El señor Nelson Crapuzzi está abierto a cualquier tipo de investigación para demostrar que su derecho propietario es legal, lícito y no ha sido fraguado”, sostuvo.
El jurista explicó que, en caso de confirmarse la inexistencia de falsedad en los documentos, se consolidaría la condición de Crapuzzi como legítimo propietario. En ese marco, consideró que una investigación beneficiaría directamente a su defendido.
Asimismo, cuestionó la validez del informe emitido por una comisión que analizó el caso, señalando que este documento carece de fuerza legal vinculante y se limita a ser un informe sin efectos jurídicos.
En relación con posibles procesos penales, el abogado indicó que cualquier persona puede iniciarlos, pero insistió en que el derecho propietario de su cliente está debidamente registrado en Derechos Reales desde 1969, por lo que instó a que cualquier investigación se remonte a esa fecha.
Finalmente, destacó que tanto instancias judiciales en Santa Cruz como el Tribunal Constitucional en Sucre no encontraron irregularidades en el proceso y concedieron la tutela a favor de Crapuzzi.
“Por lo tanto, no existe ningún tipo de acto fraudulento o ilegal. Lo que se ha hecho es reconocer su derecho propietario, no otorgarlo”, concluyó.
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