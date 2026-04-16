Zambrana: “El Mutualista pertenece a Santa Cruz y ni un centímetro será entregado a privados”

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, afirmó que el predio del Mutualista “pertenece a Santa Cruz” y aseguró que “ni un centímetro” será destinado a manos privadas, en medio de la controversia por la titularidad del terreno.

Zambrana sostuvo que el caso debe marcar “un punto de inflexión” para la justicia boliviana, al considerar que se han evidenciado intentos de apropiación indebida de un bien que calificó como público. “Se los ha encontrado queriendo apropiarse de un bien que no les corresponde, intentando robarle a todo un municipio”, expresó.

El cívico también respaldó el trabajo del Tribunal Supremo de Justicia y anunció que el Comité pro Santa Cruz formará parte de la veeduría en el proceso, con el objetivo de vigilar cada actuación judicial. En esa línea, pidió que se identifique y sancione a los responsables, mencionando a jueces, autoridades y otras personas presuntamente involucradas.

Asimismo, Zambrana señaló que las irregularidades en torno al predio se remontan a décadas atrás, incluso desde finales de los años 80, lo que según dijo evidencia la necesidad de una reforma estructural en el sistema judicial.

En su intervención, también hizo referencia a una acción popular presentada para revertir la situación, la cual deberá ser resuelta por instancias constitucionales en Santa Cruz. El dirigente instó a que este proceso se lleve adelante “conforme a ley” y sin presiones externas, destacando que su resultado será determinante para el futuro del predio.

Finalmente, Zambrana advirtió que el movimiento cívico se mantendrá en estado de alerta.

“Vamos a estar vigilantes, vamos a presionar y vamos a defender la Mutualista. Ese predio seguirá siendo de Santa Cruz”, concluyó.

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