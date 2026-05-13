Aprueban proyecto de Ley para regularizar terrenos del mercado Mutualista

Las comisiones de Administración y Finanzas, Constitución y Planificación del Concejo Municipal aprobaron el proyecto de ley de caminos vecinales de los terrenos del mercado Mutualista, una norma que busca regularizar y ordenar jurídicamente esas áreas como paso previo a consolidar el derecho propietario a favor del municipio.

La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, explicó que el proyecto apunta a garantizar el tratamiento de una norma vinculada al dominio patrimonial del mercado Mutualista.

Por su parte, el concejal Mario Cadena informó que el proyecto será remitido al pleno este jueves para su tratamiento y, una vez aprobado, será enviado al alcalde Carlos Manuel Saavedra para su promulgación.

“Esta norma lo que hace es unificar todos los caminos vecinales que no habían sido regularizados anteriormente. Se va a regularizar el dominio municipal en favor del municipio y, tras ser inscritos en Derechos Reales, se unificarán todos los predios que formaban parte del Área de Equipamiento Terciario (ET-3)”, explicó Cadena.

Nayar remarcó que el legislativo municipal defenderá el patrimonio de los cruceños en todas las instancias posibles.

El tratamiento de esta norma surge luego del fallo de la Sala Constitucional Segunda, que exhortó al órgano legislativo municipal a asumir medidas orientadas a preservar el derecho propietario del municipio sobre los terrenos del mercado Mutualista.

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