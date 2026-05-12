Comisiones del Concejo municipal aprueban ‘Ley de unificación de caminos’

El proyecto de Ley de unificación de caminos ha superado su fase de revisión técnica tras obtener el visto bueno unánime en las instancias legislativas de la capital cruceña.

“Ya ha sido aprobado por las tres comisiones, tanto la de Administración y Finanzas, la de Constitución y la de planificación”, aseguró el concejal Marco Cadena, subrayando que el documento será remitido ahora al pleno para su tratamiento final y posterior sanción por parte del alcalde.

Según detalló Cadena, este proyecto de ley tiene la función específica de unificar todos los caminos vecinales que no habían sido regularizados anteriormente, permitiendo así establecer un control efectivo sobre el patrimonio de la ciudad.

Asimismo, el concejal indicó que una vez que la norma entre en vigencia, la Alcaldía iniciará un proceso administrativo de gran escala para asegurar que cada metro cuadrado del área pública cuente con el respaldo legal correspondiente. Cadena explicó que, tras la inscripción en Derechos Reales, se procederá a unificar absolutamente todos los predios que formaban parte del sector ET3.

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