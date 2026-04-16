“Pido que me ayuden, ya no sé qué hacer”: el desgarrador pedido de una madre por su bebé de 11 meses

En el sector Primero es La Gente de Red Uno, a través de El Mañanero, se conoció este jueves la conmovedora historia de José Choque, un bebé de apenas 11 meses que enfrenta una compleja situación de salud y cuya familia pide ayuda urgente a la población cruceña.

El pequeño padece una condición médica delicada que incluye colostomía, además de haber sido diagnosticado con ano imperforado, cardiopatía y síndrome de Down. Su tratamiento requiere cuidados constantes, insumos especializados y múltiples intervenciones quirúrgicas.

Su madre, Neysa Menchaca, relató que su hijo ya ha pasado por seis cirugías y aún debe someterse a al menos tres más. La próxima intervención está programada para el 1 de mayo, para la cual necesita reunir aproximadamente Bs 8.000. A esto se suma una futura cirugía cardíaca que alcanza los Bs 10.000.

“Estuvimos once meses en el Hospital Japonés y recién ayer me han referido al Centro de Salud 18 de Marzo. Ya no sé cómo cubrir los gastos, cada día es Bs 8.000”, explicó entre lágrimas durante un contacto en vivo.

Actualmente, José se encuentra internado en el Centro de Salud 18 de Marzo, donde continúa su tratamiento. Sin embargo, los costos de pañales, bolsas de colostomía, medicamentos y otros insumos esenciales superan las posibilidades económicas de su madre, quien asegura estar sola y sin apoyo familiar.

“Pido a toda la población que me ayude, ya no sé qué hacer. Estoy desesperada. Tengo dos hijos más que están en Montero y no están conmigo”, expresó Neysa, apelando a la solidaridad de la ciudadanía.

En medio de esta difícil situación, algunas iniciativas ya comenzaron a sumarse. La empresa Pañales Mi bebé realizó la donación de varios paquetes de pañales para el menor, marcando el inicio de una campaña solidaria que busca aliviar parte de las necesidades del pequeño.

La madre insiste en que cualquier ayuda puede marcar la diferencia en la vida de su hijo. “Voy a seguir luchando hasta donde llegue”, afirmó.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 756 31 546.

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