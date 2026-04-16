Los comerciantes del Mercado Mutualista cumplen este jueves su octavo día de vigilia en puertas de la Quinta Municipal, en rechazo a la posible entrega de documentación del predio a la familia Crapuzzi, en una jornada que podría resultar decisiva para el futuro del conflicto.

Decenas de comerciantes se mantienen apostados en el lugar, en una protesta que califican como pacífica e indefinida. La medida surge ante el vencimiento del plazo otorgado para la presentación de documentos dentro del proceso legal que busca frenar la transferencia del mercado.

“Nosotros continuamos con la vigilia. Ya estamos ocho días acá presentes. Hoy se cumple el plazo y vamos a ver cómo termina esto. No tenemos fecha para retirarnos”, manifestó una de las comerciantes.

El principal temor del sector es la pérdida de su fuente laboral. Muchos aseguran que el Mercado Mutualista representa décadas de esfuerzo familiar.

“Claro que nuestro trabajo está en riesgo, pero no nos vamos a rendir. Vamos a seguir firmes”, expresó otra de las protestantes.

Los comerciantes sostienen que su presencia en el mercado no es irregular, sino resultado de una asignación previa por parte de la Alcaldía. Además, remarcan que varias generaciones han trabajado en el lugar.

“Son 40 años que estamos ahí. Nuestros padres y abuelos empezaron con sacrificio. Nosotros tenemos que defenderlo”, señaló otra representante.

En medio de consignas y llamados a la calma, los manifestantes enfatizan que su movilización no busca generar confrontación.

“No somos vándalos ni loteadores. Solo exigimos lo que consideramos justo y vamos a defender nuestra fuente de trabajo”, afirmaron.

Asimismo, pidieron a las autoridades judiciales actuar conforme a la ley y revisar la validez de la documentación presentada por la familia Crapuzzi, la cual según denuncian presentaría irregularidades.

La tensión se incrementa debido a que este mismo jueves, a las 10:00, la comisión de transparencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dará a conocer las conclusiones de su análisis sobre el caso. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, adelantó que el informe incluirá la identificación de responsabilidades por presuntas arbitrariedades.

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