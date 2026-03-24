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Ademar necesita bolsas de colostomía y una cirugía para recuperar su salud

La familia del hombre de 33 años hace un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para costear su operación y adquirir una silla de ruedas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/03/2026 9:32

Santa Cruz, Bolivia

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La historia de lucha del señor Ademar Montenegro, de 33 años, conmueve a la población cruceña. Desde noviembre pasado, Ademar enfrenta graves problemas de salud tras una operación de colostomía y actualmente requiere atención médica y apoyo económico urgente.

El afectado explicó que su vida cambió drásticamente después de la cirugía: “Estoy así desde el 15 de noviembre. No puedo trabajar, ni mi esposa puede hacerlo. Necesitamos ayuda urgente porque necesito operarme otra vez”.

 

Además, relató que sufrió complicaciones adicionales, como meningitis y pancreatitis, que lo obligaron a permanecer varias semanas en el hospital.

Ademar necesita bolsas especiales para la colostomía, cuyo costo es de 140 bolivianos cada una, y una silla de ruedas para poder movilizarse. También requiere un monto económico para la operación que le permita retirar la bolsa y recuperar su salud.

Su esposa, quien lo cuida de manera permanente, pidió la colaboración de la ciudadanía: “Ahorita necesitamos que nos ayuden con la situación que tenemos con mi marido”, indicó.

El llamado a la solidaridad es abierto: quienes deseen ayudar pueden comunicarse al número 63472038. La familia espera el apoyo de vecinos y autoridades para mejorar las condiciones de vida de Ademar.

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