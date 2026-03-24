Pacientes con cáncer exigen medicamentos y atención durante paro de salud

En medio del paro de 72 horas que afecta la atención en hospitales del país, representantes de pacientes con cáncer se presentaron en el hospital oncológico para exigir soluciones urgentes a la falta de medicamentos y condiciones óptimas para el tratamiento de los enfermos.

Lihetzer Zenteno, representante de los pacientes, indicó que “se siguen vulnerando los derechos a la salud y a la vida. Todos conocen que ganamos una acción popular, lo que nos permite impulsar un proyecto de ley de protección a la vida y la salud frente a interrupciones por protestas o conflictos sociales”.

Zenteno explicó que esta iniciativa legal busca garantizar no solo el derecho a la protesta, sino también “el derecho a la salud y a la vida, con la responsabilidad del Estado de asegurar ambas cosas”.

La ley ya fue presentada en la Cámara de Diputados y cuenta con respaldo inicial, mientras se espera su revisión y apoyo de la Cámara de Senadores.

Consultada sobre la respuesta de las autoridades, Zenteno señaló que “hemos estado en contacto con la ministra de Salud y se le hizo llegar una nota. El dinero para medicamentos existe, pero los procesos de compra fallan y deben ser agilizados. No puede ser que los procedimientos pongan en riesgo la vida de los pacientes”.

Los representantes de los pacientes reiteraron su demanda de que los medicamentos sean suministrados de inmediato y se mejoren las condiciones del hospital, asegurando la continuidad de los tratamientos y la protección de la vida de quienes enfrentan el cáncer.

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