“Vendí todo y aún no alcanza para salvarlo”: el dramático pedido de una madre por salvar a su hijo de 8 años

En un conmovedor llamado a la solidaridad, una madre cruceña pide ayuda desesperada para salvar la vida de su hijo, Jorge Ávalos, un niño de apenas 8 años que permanece internado desde hace tres meses en el Hospital de Niños.

El pequeño ingresó inicialmente por un cuadro de peritonitis aguda, pero su estado se complicó con el paso de los días. Según relató su madre, Jorge ha sido sometido a siete cirugías y pasó un mes en terapia intensiva. Durante ese tiempo, sufrió un paro cardiorrespiratorio que derivó en una encefalopatía hipóxica, dejándolo con severas secuelas neurológicas.

“Mi hijo quedó como un bebé”, expresó entre lágrimas. A esta delicada situación se suma una reciente hemorragia digestiva alta, lo que agrava aún más su estado de salud.

La madre, quien asegura vivir prácticamente en el hospital desde hace tres meses, cuenta que ha agotado todos sus recursos económicos.

“Vendí todo lo que tenía, hasta mi lote, pero él sigue mal”, relató. Los gastos diarios en medicamentos y tratamientos rondan los 1.900 bolivianos, una cifra que resulta insostenible para la familia.

Aunque algunos insumos son cubiertos por el hospital, los medicamentos más costosos y estudios especializados, como una endoscopia urgente, deben ser financiados por cuenta propia.

Ante esta situación, la madre apela a la solidaridad de la población cruceña. “Necesito que me ayuden, aunque sea con un granito de arena. Ya no aguanto, pero tengo que ser fuerte por mi hijo”, manifestó.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse directamente con la madre al número 726 37 137, disponible las 24 horas, ya que permanece constantemente en el hospital.

Jorge sueña con recuperarse, volver a la escuela y reencontrarse con sus amigos. Hoy, su vida depende no solo de la atención médica, sino también de la ayuda solidaria de la comunidad.

Todos por Jorgito.

Mira la programación en Red Uno Play