“Ya no sé qué hacer”: una madre pide ayuda para salvar a su bebé, que lucha por su vida

En una de las salas de terapia intensiva del Hospital Japonés se libra una batalla silenciosa pero llena de esperanza. Allí se encuentra José Beymar, un pequeño que desde hace nueve meses permanece internado, luchando por su vida debido a múltiples complicaciones de salud.

El bebé padece cardiopatía congénita, síndrome de Down, colostomía, ileostomía y ano perforado, condiciones que le impiden alimentarse y desarrollarse normalmente. Su madre, Neisa Menchaca, explicó que el niño necesita varias cirugías que aún no se han podido realizar y que su peso apenas llega a cuatro kilos, ya que lo que consume no logra retenerlo en su cuerpo.

“Todo lo que come se le sale. No gana peso. Necesito bolsitas de colostomía, pañales, leche… ya hice de todo, vendí mis cosas, hice kermesse, pedí ayuda. Ya no sé qué hacer más”, relató con la voz quebrada.

Además de José, Neisa es madre de otros dos niños de cinco y seis años, quienes también permanecen junto a ella en el hospital, enfrentando esta dura realidad.

Actualmente, el pequeño se encuentra en terapia intensiva, y su madre lanzó un llamado desesperado a la población para que puedan brindarle una mano solidaria.

“Solo les pido un granito de arena, de todo corazón. Como mamá ya no sé cómo ayudar más a mi hijo”, expresó.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse directamente con la madre al 756 31 546 o realizar su aporte a través del código QR que aparece en pantalla, correspondiente a su cuenta personal.

Hoy, José Beymar no solo lucha por sobrevivir; también espera que la unión de la gente pueda darle una oportunidad más para vivir.

