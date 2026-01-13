“Estuvo recluido en Palmasola”: sujeto que atacó a niña será cautelado por infanticidio en grado de tentativa

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó la aprehensión de Erlan M.M., de 29 años, acusado de haber atacado a una niña de tres años en inmediaciones del mercado La Ramada, un hecho que ha generado profunda consternación en la población.

Según informó el director departamental de la Felcc, Gilmar Valencia, el hecho se produjo cuando el sujeto era perseguido por un efectivo policial tras recibir quejas de varios transeúntes. En su intento de escapar, el hombre habría tomado a la menor, provocándole una herida en el cuello. La rápida intervención de ciudadanos, del padre de la niña y de la Policía permitió reducirlo y trasladarlo de inmediato a dependencias policiales.

Durante las investigaciones, se estableció que Erlan cuenta con antecedentes penales. Estuvo recluido en la cárcel de Palmasola entre 2017 y 2022 por robo agravado. Además, registra una causa abierta en la Felcv por acoso, relacionada con una denuncia previa.

El caso tomó mayor relevancia cuando una adolescente de 13 años, familiar de la menor afectada, se presentó para reportar que también resultó lesionada en la mano durante el mismo incidente. Por estos hechos, la Fiscalía determinó la tipificación de infanticidio en grado de tentativa y anunció que el imputado será puesto en las próximas horas ante un juez cautelar, quien definirá su situación jurídica.

Respecto al estado del agresor al momento del ataque, Valencia señaló que no se puede confirmar si estaba bajo los efectos del alcohol o de sustancias controladas, aunque indicó que el sujeto vivía en situación de calle, una condición que, según la Policía, suele estar asociada al consumo de estas sustancias en la zona.

