Sala Constitucional admite amparo de Yahuasi y suspende proclamaciones del TSE

La Sala Constitucional Segunda dispuso la suspensión de toda proclamación por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras admitir un recurso de amparo constitucional presentado por el excandidato René Yahuasi.

La notificación fue realizada la tarde de este miércoles, según informó el abogado defensor Daniel Tintaya, quien confirmó que la medida cautelar ya fue puesta en conocimiento de la Sala Plena del TSE.

“Se ha dispuesto la suspensión de toda proclamación por parte del Tribunal Supremo Electoral hasta que se resuelva esta acción de amparo constitucional”, señaló.

Asimismo, se estableció que la audiencia para tratar el recurso se llevará a cabo este jueves a las 08:30, donde se definirá la situación jurídica del caso.

Mientras tanto, en puertas del Tribunal Supremo Electoral continúa la vigilia de seguidores de Yahuasi, quienes desde hace casi dos semanas exigen la realización de una segunda vuelta en el departamento de La Paz.

El panorama en el sector se ha intensificado, ya que los manifestantes retomaron la avenida Sánchez Lima, generando congestión vehicular y obligando a reforzar el resguardo policial en la zona.

“Van a perjudicar al departamento de La Paz por la pelea interna”, cuestionó la diputada Claudia Bilbao, afín a la candidatura de Luis Revilla, quien criticó la judicialización del proceso.

Desde otros sectores políticos también surgieron posturas que plantean como salida la realización de una segunda vuelta para evitar mayores conflictos.

La decisión judicial introduce un nuevo escenario de incertidumbre en el proceso electoral subnacional, mientras se aguarda el fallo de la Sala Constitucional que será determinante para el curso de los comicios en La Paz.

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