"Deber cumplido": TSE proyecta un nuevo padrón electoral y una reforma de ley

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha cerrado una etapa al demostrar la solidez de su logística en la reciente segunda vuelta electoral, según lo que indica Gustavo Ávila, presidente de la institución.

También afirmó que “han sido dos años en el que demostramos que hacemos procesos electorales confiables”.

Asimismo, también indicó que el éxito de la jornada no solo fue interno, sino que recibió el respaldo técnico de diversos observadores externos de alto nivel. “Las misiones internacionales valoraban nuestro trabajo y la logística estuvo a punto”, recalcó la máxima autoridad del ente electoral nacional.

Tecnología y resultados

La implementación del sistema Sirepre permitió una celeridad sin precedentes en el conteo de votos de las gobernaciones en disputa. Ávila destacó que han “batido todos los récords en la primera y segunda vuelta”, logrando resultados idénticos entre el sistema preliminar y el cómputo oficial.

Con departamentos como Oruro y Tarija cerrados al 100%, la atención se centra ahora en la culminación administrativa de los datos restantes. “Lo que queríamos dar era una primicia, batir un récord; ya cerró Oruro y Tarija, Santa Cruz está al 97% y Sucre al 99%”, informó el presidente.

Desafíos estructurales hacia el 2027

A pesar del avance tecnológico, el TSE mantiene una postura cautelosa respecto a la digitalización total del sufragio debido a la idiosincrasia local. Sobre el voto electrónico, Ávila fue tajante al señalar que “no lo recomiendo por nuestra costumbre, por nuestra forma de ser, somos desconfiados”.

El horizonte institucional se expande ahora hacia reformas profundas que buscan modernizar la base de datos de los votantes bolivianos.

“Tenemos dos grandes retos ahora: el primero es otorgar un nuevo padrón electoral hasta diciembre del 2027”, anunció el titular del organismo.

Futuro inmediato y acreditación

Sobre los segundo, la agenda legislativa también será prioridad, tras la entrega de actas finales y finalización del calendario electoral, buscando renovar el marco normativo que rige los comicios.

“Tenemos que entregar la nueva ley de régimen electoral, ambos trabajos vamos a comenzarlos de manera inmediata”, aseguró Gustavo Ávila con determinación.

Finalmente, el 28 de abril marcará el cierre formal del ciclo electoral actual con un acto masivo de reconocimiento a la voluntad popular expresada en las urnas. Ese día se entregarán las credenciales a las 5.000 autoridades electas, quienes “deberán cumplir sus promesas para no defraudar a la ciudadanía”, según lo que manifiesta Ávila.

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