Edgar Sánchez: "Oruro debe recuperar su cualidad minera y comercial bajo un nuevo paradigma de unidad"

Tras consolidarse como el nuevo gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, representante de la alianza Jach'a, delineó lo que será el norte de su administración a partir del próximo 4 de mayo. Con un discurso centrado en la reconciliación y la gestión técnica por encima de la ideológica, Sánchez aseguró que su prioridad es sacar al departamento del olvido estatal en el que, según afirma, se encuentra sumergido desde hace décadas.

Un nuevo rumbo político: El fin de la hegemonía

Sánchez analizó el contexto actual del país, señalando que Bolivia atraviesa un momento de quiebre histórico tras veinte años de dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS). Para la autoridad electa, el voto ciudadano ha marcado una "nueva ruta" que rechaza tanto los modelos del pasado como el autoritarismo reciente.

"Bolivia está intentando encontrar su camino hacia dónde va a dirigirse después de 20 años de hegemonía del masismo... Nuestra narrativa desde Oruro es unidad, reconciliación, complementariedad, unidad campo o ciudad", afirmó Sánchez, subrayando que se posiciona en un escenario "popular indígena" pero distante de las prácticas del gobierno saliente.

Propuestas estratégicas: Parque Aduanero y Minería

El gobernador electo lamentó que Oruro haya perdido su rol como centro comercial del país, convirtiéndose en un simple lugar de paso para el comercio exterior. Para revertir esto, anunció el impulso de un Parque Aduanero y una zona económica especial.

"Por Oruro pasa el 76% de la mercadería de importación y exportación, pero no tenemos ningún tipo de beneficio, solamente somos como un puente, vemos como una estrella fugaz cómo pasan las mercaderías", explicó.

Sánchez detalló que el Parque Aduanero funcionará como una plataforma logística para agilizar trámites y atraer inversiones. Asimismo, enfatizó la necesidad de una nueva normativa minera que incremente las regalías para el departamento: "Solo en Bolivia se cobra un 3% de impuesto complementario minero... necesitamos mayor cantidad de recursos económicos que vengan de este sector".

Relación con el Gobierno Central y otros gobernadores

Lejos de buscar la confrontación, la nueva autoridad electa manifestó su disposición para trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional y con sus pares de otros departamentos, mencionando específicamente a líderes como Juan Pablo Velasco (Santa Cruz), Leonardo Loza (Cochabamba), René Joaquino (Potosí) y Luis Revilla (La Paz).

"Todos hay que empujar el carro a una misma dirección que es sacar de la pobreza a nuestro país... necesitamos oportunidades que nos dé el Gobierno Central para que nuestra región pueda marcar su propio destino", sentenció, criticando a las autoridades que solo se dedican a "estirar la mano" esperando recursos del eje central.

Transición y gestión inmediata

Respecto al proceso de transferencia de mando, Sánchez calificó la ley de transición como un "mero formalismo" y anunció que su equipo ya trabaja en una agenda mínima interinstitucional.

"Esperemos que el gobernador actual Johnny Vedia pueda darnos con toda transparencia todos los datos... no se trata de Johnny Vedia ni de Edgar Sánchez, se trata de sacar adelante a nuestro departamento", concluyó.

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