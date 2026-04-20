Predicciones del Sultán de México: ¿Qué dice el tarot para tu signo?

El reconocido tarotista conocido como el “Sultán de México” participó este lunes en El Mañanero, donde compartió sus predicciones para los 12 signos del zodiaco.

Aries. La carta de “La Torre” marca un periodo de cambios bruscos pero necesarios. Se recomienda dejar atrás relaciones o situaciones que ya no funcionan. Es momento de cerrar ciclos y abrirse a nuevas oportunidades. Número de la suerte: 20. Color: azul.

Tauro. Con la llegada de su temporada, este signo se ve favorecido por la carta de “Los Enamorados”, que anuncia encuentros, conexiones y decisiones importantes en el amor. Se abre una etapa positiva en lo emocional y personal. Número: 6. Color: rojo.

Géminis. El “4 de Espadas” invita al descanso y la reflexión. No es momento de tomar decisiones apresuradas. En pocos días, las situaciones complicadas comenzarán a resolverse. Además, el “9 de Copas” augura deseos cumplidos y prosperidad. Número: 9. Color: amarillo.

Cáncer. El “3 de Oros” destaca la importancia del trabajo en equipo. Se aconseja dejar de asumir todo en solitario, ya que la colaboración traerá mejores resultados económicos y profesionales. Número: 3. Color: azul.

Leo. El “10 de Bastos” señala cargas emocionales o relaciones desgastantes. Es tiempo de soltar lo que no suma y enfocarse en el crecimiento personal y laboral. Número: 10. Color: café.

Virgo. Uno de los signos más favorecidos de la semana. El “10 de Oros” anuncia estabilidad económica, llegada de dinero y oportunidades laborales. También se recomienda cuidar la salud con actividad física. Número: 10. Color: violeta.

Libra. El “Paje de Espadas” indica que es momento de tomar decisiones, especialmente en el amor. Dejar atrás lo negativo permitirá enfocarse en el progreso económico. Número: 15. Color: azul.

Escorpio. El mensaje principal es liberarse de limitaciones y buscar ayuda si es necesario. El “5 de Oros” advierte sobre momentos difíciles, pero con solución si se actúa a tiempo, especialmente en la salud. Número: 5. Color: rosado.

Sagitario. La carta de “El Mago” posiciona a este signo como uno de los más beneficiados. Habrá oportunidades en el amor, trabajo y negocios. Es un momento ideal para iniciar proyectos. Número: 1. Color: dorado.

Capricornio. El “8 de Bastos” trae noticias esperadas, que pueden ser laborales, económicas o sentimentales. Es una semana de avances y respuestas positivas. Número: 8. Color: naranja.

Acuario. El “3 de Espadas” indica sanación emocional tras decepciones. La “Reina de Bastos” invita a enfocarse en proyectos personales y recuperar la confianza. Número: no especificado. Color: no especificado, aunque predominan energías de fuego.

Piscis. La “Reina de Copas” augura equilibrio emocional y oportunidades en el amor. Es una semana favorable para relaciones y conexiones afectivas. Número: 14. Color: blanco.

Mira la programación en Red Uno Play