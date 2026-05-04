Cambios, dinero y amor: las predicciones de Angeluz para cada signo

La tarotista y guía espiritual Ángeluz visitó el programa El Mañanero, donde presentó las predicciones para la primera semana de mayo y destacó que este mes estará marcado por transformaciones importantes para todos los signos del zodiaco.

Según explicó, el inicio de mayo coincide con una etapa astral de movimientos planetarios retrógrados y una luna llena que invita a soltar lo negativo, renovar energías y abrirse a nuevas oportunidades.

Para Aries, recomendó hacer cambios en el hogar y eliminar objetos o situaciones que bloquean el avance personal. En el caso de Tauro, anunció la llegada de una persona esperada que traerá alegría y apoyo en proyectos pendientes.

Géminis deberá alejarse de personas que consumen su energía, mientras que Cáncer tendrá una semana ideal para limpiar la casa, desprenderse de lo viejo y reorganizar su entorno.

Para Leo, anticipó éxito económico y posibles compras importantes, aunque sugirió prudencia con las inversiones. Virgo, por su parte, vivirá estabilidad en el amor, pero deberá trabajar en su carácter para avanzar con mayor facilidad.

Libra enfrentará ajustes emocionales y aprenderá a poner límites. Escorpión tendrá una semana de retos personales en la que deberá mostrarse más auténtico y arriesgarse a nuevos desafíos.

Sagitario encontrará mejoras en temas familiares y emocionales, Capricornio sentirá cierta frustración por la lentitud de sus planes, aunque se le aconsejó renovar imagen y actitud.

Acuario podría atravesar días de desánimo, pero con posibilidades de recibir dinero inesperado. Finalmente, Piscis fue señalado como uno de los signos más favorecidos, con la oportunidad de dejar atrás relaciones negativas y avanzar hacia el éxito personal.

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