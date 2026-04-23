Francielly Ruiz vs. “La Peque”: el divertido enfrentamiento que se robó el programa

La joven atleta boliviana Francielly Ruiz, de tan solo 10 años, regresó al país tras consagrarse tricampeona mundial en la categoría +48 kg del European Kids de Jiu-Jitsu, realizado en Dublín, Irlanda.

Con este logro, alcanzado por tercer año consecutivo (2024, 2025 y 2026), se convirtió en la única boliviana en conseguir esta hazaña, consolidándose como una de las grandes promesas del deporte nacional.

Su participación en una categoría superior refleja su alto nivel competitivo, fruto de su disciplina constante y el apoyo de su familia, que incluso organizó actividades para financiar sus viajes deportivos.

Sin embargo, pese a su éxito internacional, enfrenta dificultades para continuar su carrera, ya que no ha logrado obtener la visa para competir en Estados Unidos. Por ello, junto a su familia, solicita apoyo para seguir representando a Bolivia en torneos de alto nivel.

“Me siento bien y estoy preparada para esto. Luché con una chica con la que ya había competido antes y fue como una revancha. Ahora ya gané el primer lugar”, expresó la joven campeona.

Duelo en vivo

La tricampeona mundial fue invitada al set de El Mañanero de Santa Cruz, donde protagonizó un divertido enfrentamiento con “La Peque Gutiérrez”, presentadora del programa y entrenada por Ian Vega.

Ambas realizaron una demostración en vivo que generó gran expectativa en el estudio. En el reto, Francielly terminó imponiéndose, mostrando su técnica y nivel competitivo, mientras el momento se vivía entre risas y admiración.

El encuentro se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa, destacando el talento de ambas deportistas y el futuro prometedor del jiu jitsu boliviano.

En el siguiente video, puedes revivir este divertido momento:

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