(Video) ¡Increíble! La insólita expulsión de Soni que dejó a Oriente con diez en El Alto

El partido entre Always Ready y Oriente Petrolero tuvo un desenlace marcado por la tensión y una acción que terminó siendo determinante. El conjunto refinero cayó por la mínima diferencia (1-0) en El Alto, en un compromiso donde, por momentos, parecía estar más cerca del empate que de la derrota.

Cuando Oriente atravesaba su mejor momento en el encuentro, apareció la figura de Kevin Soni, aunque no precisamente por su aporte futbolístico. El delantero camerunés, que había ingresado desde el banco y llevaba apenas 15 minutos en el campo, protagonizó una jugada que cambió el rumbo del partido.

Tras disputar un balón, Soni recibió una infracción por parte de Diego Rodríguez, acción que fue correctamente sancionada por el árbitro. Sin embargo, lejos de calmarse, el atacante reaccionó de manera desmedida y se lanzó contra su rival. En medio del cruce, terminó golpeándolo en la nuca, lo que derivó en su inmediata expulsión.

La tarjeta roja dejó a Oriente Petrolero con un hombre menos en un momento clave, justo cuando el equipo presionaba en busca del empate ante un Always Ready que no mostraba demasiada contundencia ofensiva.

Con este resultado, el equipo cruceño no solo se quedó sin puntos, sino que además perderá a Soni para su próximo compromiso. El delantero no podrá estar presente en el duelo ante Real Potosí, programado para este domingo en Santa Cruz de la Sierra, donde Oriente estará obligado a asumir un rol más ofensivo para hacerse fuerte en casa.

La expulsión de Soni no solo condicionó el cierre del partido, sino que también deja interrogantes sobre el manejo emocional del jugador en momentos determinantes, en un equipo que necesita regularidad para mantenerse competitivo en el torneo.

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