Red Uno presente en el Estadio Azteca para el arranque del Mundial

Desde el interior del Estadio Azteca de México, Red Uno sigue de cerca cada detalle de la previa del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA, donde el conjunto local enfrentará a Sudáfrica en el inicio de una nueva edición del torneo de fútbol más importante.

Nuestros enviados especiales, Pablo y José, ya se encuentran en el escenario deportivo para llevar cada detalle de lo que ocurre en la antesala del compromiso.

“Es impecable el terreno de juego. Es perfecto”, señaló Bustillos, destacando las condiciones del césped a pocas horas del inicio del encuentro.

El histórico Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México, vuelve a ser protagonista del fútbol mundial. Este recinto es recordado por haber sido escenario de uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte: la llamada “mano de Dios” de Diego Maradona, ocurrida en el Mundial de México 1986, durante el partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, torneo en el que posteriormente la selección argentina se consagró campeona del mundo.

Décadas después, el coloso mexicano vuelve a abrir sus puertas para un evento de talla internacional como el Mundial, en medio de gran expectativa y atención global.

Red Uno de Bolivia tendrá una cobertura especial y transmitirá el esperado duelo inaugural, llevando todas las incidencias de la Copa del Mundo a los hogares del país.

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