Con ilusión México se declara listo para debutar en el Mundial

La selección mexicana de fútbol cerró este miércoles con trabajo suave y relajación activa su preparación para debutar ante Sudáfrica este jueves en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 que se realizará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.



Ante decenas de medios internacionales, el equipo orientado por el seleccionador Javier Aguirre trabajó dividido en distintos grupos que se distribuyeron en rondos de control de balón, y el tradicional 'torito'.



El ambiente se notó relajado, con buena disposición entre los guardametas Raúl Rangel, quien se perfila como titular; Guillermo Ochoa, en su plan de líder y mentor (que está listo para estar en su sexta Copa del Mundo), y las ganas de Carlos Acevedo, tercer portero, quien no pierde la esperanza de tener una oportunidad para debutar.



Para lograrlo, el cuerpo técnico organizó un híbrido balón mano y baloncesto, ejercicio en el que Gilberto Mora, el más joven entre los 26 y la más reciente joya del fútbol mexicano, cargó una canasta en la cabeza mientras sus compañeros, divididos en dos equipos, luchaban por encestar una pequeña pelota.



La actividad propicio choques y disputas que terminaron en risas y bromas que reflejaron lo relajado que parece estar el equipo previo al trascendental juego de este jueves.



A diferencia del pesimismo que se percibía en el ambiente en los primeros meses del año, por la gran cantidad de jugadores estelares en el conjunto de Aguirre, hoy existe una mayor confianza en que, gracias a la recuperación de la mayoría de los efectivos, México arrancará con el pie derecho su participación en la justa mundialista.



Este jueves el Tri, 14 en el ránking FIFA, saldrá como favorito para vencer a una Sudáfrica que es la número 60 del mundo. EFE

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