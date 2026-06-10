Asunción, la capital de Paraguay, vivirá este viernes una fiesta por el regreso de la Albirroja a la Copa del Mundo de la FIFA tras 16 años de ausencia, con actividades a las que la municipalidad espera la concurrencia de más de un cuarto de millón de personas en las calles del centro de esta ciudad de cerca de 500.000 habitantes.

Las celebraciones incluyen el despliegue de hasta 9 pantallas gigantes en distintos puntos del microcentro capitalino para que los asistentes puedan seguir el partido, la instalación de espacios gastronómicos y presentaciones de pinchadiscos residentes para animar la velada.

"Este viernes, el Centro alienta", publicó la Municipalidad asuncena, que organiza las actividades, en sus redes sociales.

"Nos encontraremos en el corazón de la ciudad para vibrar y alentar juntos a nuestra selección", agregó la institución en el mismo mensaje.

La Municipalidad prevé cerrar 15 manzanas alrededor del Panteón Nacional de los Héroes, donde los aficionados suelen festejar los triunfos de la selección paraguaya.

La fiesta albirroja comenzará a las 17:00 horas locales (20:00 GMT), cinco horas antes del inicio del debut del combinado que dirige el argentino Gustavo Alfaro ante Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con capacidad para más de 70.000 espectadores.

Paraguay disputará su novena Copa del Mundo tras ganar uno de los seis billetes directos de la Conmebol.

La Albirroja logró clasificar en septiembre pasado en la sexta posición de las eliminatorias sudamericanas, con 28 puntos, 10 menos que el líder de la clasificación, Argentina, último campeón mundial.

Luego de su debut ante Estados Unidos este viernes, Paraguay descansará hasta el día 19, cuando volverá a la cancha para verse las caras con Turquía, ganadora de la repesca europea.

El combinado guaraní cerrará la fase de grupos ante Australia el 25 de junio. EFE.

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