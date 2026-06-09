¡Mhoni Vidente paraliza las redes! Predijo al campeón del Mundial 2026 y lanzó una escalofriante advertencia: "No tengo dudas"

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 tiene a todos los fanáticos del fútbol con el corazón en la boca, pero las últimas declaraciones de Mhoni Vidente acaban de romper el internet. La famosa astróloga cubana fue consultada sobre quién levantará la Copa del Mundo en la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá, y sus cartas hablaron con una contundencia que dejó a todos helados.

¿Quién se queda con la Copa? Los 3 elegidos de Mhoni

Aunque muchos esperaban que diera un solo nombre, la vidente redujo la lista de sobrevivientes a un selecto grupo de potencias. Si eres de uno de estos tres países, puedes empezar a ilusionarte:

"Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial. No tengo dudas", afirmó categóricamente.

¿Se le dará el bicampeonato a la Scaloneta? ¿Será el broche de oro para el legado de Cristiano Ronaldo con Portugal? ¿O la nueva generación de España tocará la gloria? El debate ya estalló en las redes sociales.

Alarma máxima: Atentados y ciudades bajo la lupa

Pero no todo es fiesta y fútbol. Las predicciones de Mhoni Vidente tomaron un tinte sumamente oscuro al hablar de la seguridad del evento, lanzando una advertencia que ya encendió las alarmas de los comités organizadores, especialmente en territorio estadounidense tras las tensiones geopolíticas de Donald Trump, según publica el portal TN.

La amenaza: La astróloga alertó sobre posibles episodios violentos, atentados en aeropuertos, consulados o, lo más preocupante, en plenos partidos de fútbol .

Ciudades en riesgo: Mhoni dio nombres propios y pidió reforzar la seguridad al máximo en tres sedes clave: Houston, Chicago y Miami.

¿Una nueva crisis sanitaria en América del Norte?

Por si fuera poco, la gran masa de turistas moviéndose entre los tres países anfitriones podría detonar un problema de salud pública según las visiones de la pitonisa. Mhoni advirtió que el flujo internacional facilitará la entrada de peligrosas enfermedades.

"Sí creo que va a alcanzar a llegar virus de todas las índoles, del ébola, del hantavirus, del rotavirus a Estados Unidos, a México y a Canadá", sostuvo de manera alarmante.

El Mundial 2026 promete ser un evento histórico, pero según Mhoni Vidente, se jugará tanto dentro como fuera de la cancha bajo una tensión absoluta.

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